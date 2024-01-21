اتحاد الكرة يرفع العقوبة عن الطلبة والأخير  يبدأ البحث عن لاعبين جدد

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي الطلبة، يوم الأحد، بأن العقوبة على النادي تم رفعها بكتاب رسمي من الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وتقضي عقوبة الاتحاد بحظر الطلبة من التعاقدات مع لاعبين بين الانتقالات الشتوية بسبب شكوى رفعها لاعبون على الإدارات السابقة لعدم تسديد مستحقاتهم .

وقال امين سر النادي رياض مزهر لوكالة شفق نيوز؛ "تم رفع العقوبة بكتاب رسمي من الاتحاد، اما بخصوص التعاقدات الجديدة فإننا لم نتعاقد حتى الآن مع أي لاعب، لضمه لفريق الطلبة خلال الانتقالات الشتوية الحالية".

وبين ان "ادارة نادي الطلبة الحالية نجحت بالاتفاق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم على رفع العقوبة المفروضة سابقا على فريقنا الكروي والقاضية بحظر التعاقدات لفترة انتقالية واحدة".

واشار الى ان "ادارة النادي بالاتفاق مع الجهاز الفني لفريق الطلبة لكرة القدم ستقوم بمفاتحة لاعبين تراهم يخدمون الفريق في الادوار المقبلة بمنافسات دوري نجوم العراق، لضمهم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية".

ويحتل الطلبة المركز التاسع بعد انتهاء الجولة 12 لدوري نجوم العراق برصيد 17 نقطة .