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اتحاد الكرة يرفض دمج فرق الدرجة الأولى برديف الممتاز ويقترح حلولاً للمعترضين

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-24T16:13:46+0000
اتحاد الكرة يرفض دمج فرق الدرجة الأولى برديف الممتاز ويقترح حلولاً للمعترضين

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رفضه دمج فرق الدرجة الأولى مع دوري الرديف الممتاز، فيما كشف عن حلول مقترحة للفرق المعترضة.

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الاوسي لوكالة شفق نيوز، إنه "توجد أربعة فرق من أندية الدرجة الاولى فقط وكلها من بغداد والمفروض أن تتنافس فيما بينها لتحديد صاحب اللقب، لكن بسبب قلتها فانها ترفض اللعب مع بعضها وطالبت بدمجها مع فرق الرديف الثمانية التابعة للأندية الممتازة ليكون الدوري اطول وتتيح للاعبيها التنافس".

وأضاف الاوسي "لا يمكننا دمج فرق الدرجة الاولى التي تضم أربعة فرق مع دوري الرديف الممتاز والذي يضم ثمانية فرق من بغداد اضافة لناديي النجف وسامراء".

وبيّن عضو اتحاد الكرة "إذا كانت المشكلة بحسب ما نسمع من الاندية الاربعة المعترضة هي قلة خوض عدد المباريات فإننا على استعداد لإقامة المواجهات على ثلاثة أو أربعة مراحل وأيضاً لدينا حل آخر وهو زيادة عدد المباريات التي يخوضها كل فريق".

ودعا الأوسي الجمهور الرياضي وإدارات الاندية المعترضة التي تتظاهر احتجاجا على قرار المسابقات الى "تفهّم الأمر واحترام السياقات والآليات المتبعة الخاصة باللجنة".

وكانت جماهير اندية الدرجة الاولى المعترضة المطالبة بالدمج خرجت تظاهرات احتجاجية امام مبنى اتحاد الكرة مطالبة بدمجها وعددها أربعة فرق، مع فرق الرديف التي عددها ثمانية فرق وهي تابعة لفرق الدوري الممتاز، ليكون دوري واحد تتنافس الفرق الـ 12 مع بعضها ، لكن لجنة المسابقات رفضت وقررت اقامة منافسات كل فئة على حدة حتى ان كان عدد الدرجة الاولى قليلة 4 فرق.

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