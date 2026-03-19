اتحاد الكرة يرفض انتخابات رابطة المدربين برئاسة حكيم شاكر

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عدم اعترافه بانتخابات رابطة المدربين العراقيين التي أفرزت حكيم شاكر رئيساً لها.

وقال الاتحاد، في كتاب رسمي موجه إلى رئيس الرابطة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن موقفه جاء رداً على كتابي الرابطة المرقمين 3 بتاريخ 11 آذار / مارس 2026 و5 بتاريخ 13 من الشهر ذاته، والمتضمنين مخاطبات بشأن عمل الرابطة.

وأكد أنه سبق أن أبلغ الرابطة بعدم الاعتراف بها، مشيراً إلى أن لجنته التنفيذية لم تعتمد نتائج انتخابات الهيئة الإدارية التي أُجريت في 11 شباط / فبراير 2026.

وكان مدربو كرة القدم العراقيون قد انتخبوا حكيم شاكر، المدير الفني الأسبق لمنتخب العراق، رئيساً للرابطة خلال انتخابات أُقيمت في بغداد بمشاركة 32 مدرباً، وتحت إشراف لجنة انتخابات برئاسة القانوني أسامة عدنان.

وأسفرت النتائج عن فوز شاكر بمنصب الرئيس بعد حصوله على 32 صوتاً، فيما نال مجبل فرطوس منصب نائب الرئيس بـ31 صوتاً، وعبد الكريم ناعم أميناً للسر بـ32 صوتاً، وكاظم الربيعي وفيصل عزيز عضوين بعد حصول كل منهما على 32 صوتاً.