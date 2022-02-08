اتحاد الكرة يرجئ مجددا تسمية مدرب المنتخب العراقي

شفق نيوز/ كشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، ان اختيار مدرب لقيادة المنتخب العراقي تأجل إلى يوم غد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد عقد اليوم اجتماعاً بحضور الهيئة العامة للاتحاد لتسمية مدرب للمنتخب لكن لم يتوصل الى شيء، واتفق المجتمعون على عقد اجتماع آخر يوم غد الاربعاء لاختيار مدرب يتولى إدارة الفريق في آخر مباراتين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد عقد اجتماعاً يوم الاربعاء الماضي، وقرر إقالة مدرب المنتخب العراقي زيليكو بتروفيتش، وكان من المفترض أن يعقد الاتحاد اجتماعاً يوم الاحد الماضي لتسمية مدرب المنتخب، إلا أنه لم يعقده وأعلن تأجيله حتى إشعار آخر.