اتحاد الكرة يدين أحداث الجولة 32 من نجوم العراق: عقوبات صارمة بالانتظار

شفق نيوز- بغداد

دان الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، التصرفات المسيئة والأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة فريقي نادي الكهرباء ونادي النجف، إلى جانب بعض مباريات الجولة الثانية والثلاثين من دوري نجوم العراق.

وذكر الاتحاد، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن ما حصل لا يمتّ إلى القيم الرياضية والأخلاقية بصلة، ويشكّل إساءة واضحة لسمعة الكرة العراقية وجماهيرها.

وأضاف أن "ما حدث من تجاوزات وسلوكيات غير مسؤولة، سواء داخل الملعب أم خارجه، يُعدّ أمراً مرفوضاً جملةً وتفصيلاً، ولن يتم التساهل معه تحت أي ظرف، لا سيما في مرحلة مهمة تعيش فيها الكرة العراقية حالة من الاستقرار والتألق على المستويين المحلي والدولي".

وأشار الاتحاد، إلى أن "اللجان المختصة ستتخذ إجراءات صارمة وعقوبات قاسية بحق كل من يثبت تورطه في هذه التصرفات، استناداً إلى اللوائح والتعليمات الانضباطية، حفاظاً على هيبة المنافسة وسلامة الملاعب والجماهير".

ودعا الاتحاد، جميع الأندية واللاعبين والإداريين والجماهير ووسائل الإعلام إلى "التحلي بروح المسؤولية الوطنية والرياضية، والعمل المشترك من أجل حماية صورة دوري نجوم العراق، الذي يمثل واجهة حضارية مهمة للبلاد".

يُذكر أن مباراة النجف والكهرباء، التي أُقيمت اليوم السبت، شهدت مشادات كلامية تطورت إلى اعتداء بالضرب من قبل المدرب كرار جاسم على حكم المباراة، بعد تلقيه البطاقة الحمراء.