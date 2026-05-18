اتحاد الكرة يدين تهديدات طالت رئيس لجنة الانضباط

بغداد- شفق نيوز

دان الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، التهديدات والإساءات التي طالت رئيس لجنة الانضباط علي والي، على خلفية القرارات الصادرة وفق اللوائح والتعليمات المعتمدة.

وقال الاتحاد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه “يعرب عن استنكاره الشديد للتهديدات والإساءات التي طالت رئيس لجنة الانضباط السيد علي والي، على خلفية القرارات الصادرة وفق السياقات القانونية واللوائح المعتمدة والمصادق عليها أصولياً”.

وأكد الاتحاد أن “اللجان القضائية، المتمثلة بلجنتي الانضباط والاستئناف، تتمتع باستقلالية تامة في أداء مهامها”، مشيراً إلى أن “قراراتها تستند إلى اللوائح والتعليمات النافذة بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية نزاهة المنافسات الرياضية”.

وشدد البيان على أن “أي محاولة للضغط أو التهديد أو الإساءة تجاه أعضاء اللجان المستقلة تمثل تجاوزاً مرفوضاً على المؤسسة الرياضية وهيبتها”، لافتاً إلى أنه “سيتم التعامل مع هذه التصرفات عبر الإجراءات القانونية الرسمية التي تكفل حماية العاملين وسلامة سير العمل داخل الاتحاد”.

ودعا الاتحاد جميع الأطراف الرياضية والجماهير ووسائل الإعلام إلى “دعم لغة القانون واحترام القرارات المؤسساتية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وحماية كرة القدم العراقية من كل ما يسيء إليها”.