اتحاد الكرة يدعو فرق "العشرين" لإرسال كتب المشاركة في دوري المحترفين 2023-2024

شفق نيوز/ دعا الاتحاد العراقي لكرة القدم الاندية العشرين من الدوري الممتاز تقديم كتبهم للمشاركة في دوري المحترفين.

وحصلت وكالة شفق نيوز على كتاب صادر من اتحاد الكرة يدعو فيها الاندية العشرين (الشرطة والقوة الجوية والزوراء والطلبة والكهرباء والنجف ودهوك ونفط ميسان ونفط البصرة وزاخو واربيل ونوروز والكرخ وكربلاء والقاسم والنفط والحدود ونفط الوسط) ، اضافة للفريقين المتاهلين للدوري الممتاز الميناء وامانة بغداد، دعاهم الى ارسال كتب المشاركة في دوري المحترفين للموسم 2023-2024.

وجاء التبليغ بناء على ما جاء في مذكرة مدير التراخيص في اتحاد الكرة العراقي لاتخاذ الإجراءات لاستعداد الفرق وجاهزيتها وتلبيتها لكل معايير التراخيص ، ليتم بعدها اتخاذ القرار بشأن الفرق التي تستحق المشاركة في دوري المحترفين .

وكان الاتحاد العراقي وعلى لسان رئيسه عدنان درجال أكد ان دوري المحترفين سينطلق للموسم 2023-2024 بمشاركة من 14 الى 16 فريق شرط ان تكون مستوفية لشروط التراخيص ومعاييرها.