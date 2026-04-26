الاتحاد العراقي يدعو الأندية إلى الإسراع في استكمال ملفات المشاركة الآسيوية

شفق نيوز- بغداد

دعا المتحدث باسم لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، بلال زكي، يوم الأحد، الأندية إلى الإسراع في تقديم ملفاتها الخاصة بالمشاركة في البطولات الآسيوية للأندية للموسم 2026-2027.

وقال زكي، لوكالة شفق نيوز، إن "موعد إغلاق نظام التقديم سيكون في الخامس عشر من الشهر المقبل"، مشيراً إلى أن "الأندية التي استكملت تقديم ملفاتها حتى الآن هي القوة الجوية، والشرطة، والزوراء، والطلبة، وأربيل، ودهوك، والكرمة، ونوروز، وزاخو، والكهرباء".

وأوضح أن "عدد المقاعد المخصصة للأندية العراقية في البطولات الآسيوية يبلغ مقعدين، الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويُمنح لبطل دوري نجوم العراق، فيما يُخصص المقعد الثاني لبطولة دوري أبطال آسيا 2، ويكون من نصيب بطل كأس العراق".