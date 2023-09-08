اتحاد الكرة يدعو المنتخبات المتأهلة لبطولة الجمهورية تحديد أماكن التجمع

شفق نيوز/ اكد عضو في لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي ان نهائيات بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات سيكون على شكل تجمع على مجموعتين حسب ما مقترح حالياً.

وقال نجم الأوسي لوكالة شفق نيوز: لقد دعونا ممثلي المنتخبات المتأهلة للأدوار النهائية من بطولة الجمهورية، إضافة إلى منتخبي بغداد الكرخ، وبغداد الرصافة، للحضور يوم غد السبت عند الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر الاتحاد بالعاصمة بغداد، وذلك بغية إجراء قرعة المنتخبات المتاهلة.

واشار الى انه من المقرر ان تقام المنافسات على شكل تجمعين في محافظتين، مبينا ان كركوك ستكون أحد المناطق التي ستتجمع فيها المنتخبات بينما سيتم تسمية المحافظة الاخرى لاحتضان تجمع المنتخبات الثاني، والذي سيكون محصوراً بين محافظتي السليمانية وصلاح الدين اللذان ابديا استعدادهما لاستضافة احد التجمعين.

وبين ان اللجنة دعت ممثلي الفرق للاستئناس بآرائهم والاستماع لمقترحاتهم بشان اجراء قرعة ونظام اقامة البطولة وسيتم الاتفاق على كافة المتعلقات قبل انطلاق البطولة.

يذكر ان المنتخبات التي تأهلت الى النهائيات، منتخب صلاح الدين ونينوى وواسط وميسان واربيل وكركوك والنجف وكربلاء ومنتخبي بغداد ( الكرخ ) وبغداد ( الرصافة ).