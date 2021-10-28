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اتحاد الكرة يدعو اللاعب مصطفى ناظم للانضمام لتشكيلة المنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-28T16:15:48+0000
اتحاد الكرة يدعو اللاعب مصطفى ناظم للانضمام لتشكيلة المنتخب العراقي

شفق نيوز/ دعا الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، ادارة نادي الديوانية الرياضي إلى تفريغ كابتن فريق الديوانية مصطفى ناظم للمدة من 7-17 من الشهر المقبل للالتحاق بصفوف المنتخب العراقي.

وتسلمت ادارة نادي الديوانية رسالة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، يطلب فيها اتحاد الكرة تفريغ مدافع الفريق مصطفى ناظم لينضم لتشكيلة المنتخب العراقي في مباراتيه امام سوريا وكوريا ضمن تصفيات كأس العالم في قطر 2022 الشهر المقبل.

وجاءت دعوة كابتن الديوانية والمنتخب العراقي سابقاً مصطفى ناظم، بناء على ما قدمه اللاعب خلال منافسات الدوري الممتاز للموسم 2021-2022، وبعد متابعة أداءه من قبل مساعد مدرب المنتخب العراقي ديك ادفوكات.

ويعد مصطفى ناظم من ابرز اللاعبين الذين مثلوا المنتخب العراقي في عهد المدرب حكيم شاكر في بطولات مختلفة للمنتخب الاول وكذلك انجاز بطولة العالم للشباب في تركيا وحقق فيها المنتخب الشبابي المركز الرابع عالمياً.

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