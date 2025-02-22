اتحاد الكرة يدخل "متاهات الديون".. 1.69 مليار دينار مستحقة للطيران خلال 10 أيام

شفق نيوز/ أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي، يوم السبت، أن الاتحاد أصبح بوضع حرج جداً بسبب الضائقة المالية التي يمر بها.

‏وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد في أزمة مالية صعبة وقد دخلنا بمتاهات ليس لها اول ولا آخر.

واوضح ان الاتحاد اصبح مديونا لجهات عديدة لكثرة أنشطته ومشاركاته المختلفة، مشيرا الى ضرورة دعمه باسرع وقت من قبل الجهات المعنية في الدولة .

وثمن الزاملي الدعم الحكومي "اللامحدود المقدم من قبل الدولة التي لم تقصر مع الكرة العراقية"، مستدركاً "لكن لابد من تقديم الدعم المالي للاتحاد في هذه الفترة لتمشية الأنشطة وتسديد الديون المتراكمة ليتسنى له الاستمرار بمنهاجه الذي يهدف لتطوير كرتنا وإسعاد الجماهير العراقية .

وكشف ان الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية طللبت من القسم القانوني في الاتحاد العراقي لكرة القدم تسديد مبلغ مقداره مليار و690 مليون دينار، وذلك عن أجور تسير رحلات عارضة لأعضاء المنتخب الوطني العراقي بموجب قوائم الطلب، وشددت أن على الاتحاد دفع المبلغ خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ الاتحاد بهذا التبليغ.