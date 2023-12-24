اتحاد الكرة يدخل على خط "أزمة الوشم": لا نريد اتساع رقعة الخلاف في لجنة الحكام

شفق نيوز/ علق الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، على تداعيات "أزمة الوشم" بين رئيس لجنة الحكام نجاح رحم، والحكم الدولي محمد طارق أحمد.

وأول امس الجمعة، أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، نجاح رحم، إيقاف الحكم الدولي محمد طارق أحمد، مؤقتا بسبب وشم طالبته اللجنة بعدم الكشف عنه أكثر من مرة أثناء المباريات.

وفي السياق، قال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سيجمع الطرفين هذا الاسبوع ويستفهم ماحدث ويعالج الخلل".

وانتقد الزاملي في الوقت ذاته التصريحات غير الموفقة لرئيس لجنة الحكام باتخاذ قرار في الإعلام ولجوء الحكم محمد الى القضاء.

وأشار إلى أن "الاتحاد يرى أن اموراً كهذه كان يجب أن تُحل داخل منظومة لجنة الحكام وداخل اسوار اتحاد الكرة و بإشراف المكلف على اللجنة وعضو الاتحاد رحيم لفتة".

واكد الزاملي ان مشرف لجنة الحكام رحيم لفتة يُعتبر ممثلا عن الاتحاد وسيلتقي بالطرفين لحل الاشكال وعدم توسيع رقعة الخلاف وتجنب بلوغ القضية الى المحاكم.

ومضى بالقول، إن "الاتحاد مشغول بامور كبيرة ومهمة تخص الكرة العراقية مثل: التصفيات المزدوجة، وبطولة آسيا، وإعداد المنتخبات ودوريات العراق وغيرها، ولا يجب ظهور مشاكل في مثل هذا التوقيت تعرقل مشواره الهادف لتطوير الكرة العراقية".