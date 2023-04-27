اتحاد الكرة العراقي يخفف عقوبات بايش وسعيد وحمادي

شفق نيوز/ عقدت لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الخميس، اجتماعاً لمناقشةِ عددٍ من طلبات الاستئناف المقدمة على طاولتها من قبل بعض الأندية من أجل البتّ فيها.

و ناقشت اللجنةُ طلبَ الاستئناف المقدم من ناديي الميناء والكوفة، وقررت قبوله شكلاً من الناحيةِ القانونيّة، وبعد الاطلاع على الأوليات وقرار لجنة الانضباط بالعدد 66 في 2023/4/12 ، واستدعاء أطراف القضية كافة وتدوين إفاداتهم في مقرّ لجنة الاستئناف، قررت اللجنة ما يلي:

1 تعديل قرار لجنة الانضباط بالعدد 66 في 2023/4/12.

2 معاقبة نائب رئيس نادي الميناء ( عادل ناصر ) بالإيقاف لمدة سنة من مرافقة الفريق استناداً لأحكام المادة و الفقرة 10 من لائحةِ الانضباط، وبغرامةٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 52 الفقرة 7 من لائحةِ الانضباط.

3 معاقبة مشرف فريق نادي الميناء ( علي فاضل ) بالإيقاف لموسم كامل من مرافقة الفريق استناداً لمادة 52 الفقرة 5 من لائحةِ الانضباط وبغرامةٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 52 الفقرة 7 من لائحةِ الانضباط.

4 حرمان جماهير نادي الميناء من الدخول إلى الملاعب ومرافقة فريقهم الى نهاية الموسم استناداً لأحكام المادة 67 الفقرة 4/ب من لائحةِ الانضباط.

5- معاقبة نادي الميناء بغرامةٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 8 الفقرة 3 و بدلالة المادة 67 الفقرة 4/ب من لائحةِ الانضباط.

6 معاقبة مساعد مدرب نادي الكوفة (محمد عبد الصاحب) بالإيقاف لمدة سنة من مرافقة الفريق استناداً لأحكام المادة 9 الفقرة 10 من لائحةِ الانضباط، وبغرامةٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 52 الفقرة 7 من لائحةِ الانضباط.

7 - واستناداً الى أحكام المادة 1/45 من نظام المسابقات لسنة 2023-2022 "تدفع الغراماتُ المفروضة على أي نادٍ أو على لاعبيه أو ممثليه او ملاكه التدريبي الى الاتحاد من قبل النادي خلال مدة أقصاها 72 ساعةً من تاريخ إصدار العقوبة أو يتم خصمها تلقائيا من عوائد النادي لدى الاتحاد إن وجدت، وبخلافه يمنع النادي من خوض مباراته ويعدّ خاسرا (3 - 0) في أول مباراة يخوضها في جدول مباريات الدوري ضمن مدة العقوبة".

وكذلك ناقشت اللجنة طلب الاستئناف المقدم من المدرب سامر سعيد، وقررت قبوله شكلاً من الناحية القانونية، وبعد الاطلاع على الأولياتِ وقرار لجنة الانضباط بالعدد 71 في 2023/4/17، قررت اللجنة ما يلي:

1 . تعديل قرار لجنة الانضباط بالعدد 71 في 2023/4/17 .

2 . معاقبة مدرب فريق نفط الوسط (سامر سعيد) بالإيقاف من مرافقة الفريق لمدة خمس مبارياتٍ استناداً لأحكام المادة 52 الفقرة 3 من لائحة الانضباط .

كما ناقشت اللجنة طلبَ الاستئناف المقدم من نادي القوة الجوية، وقررت قبوله شكلاً من الناحية القانونية، وبعد الاطلاع على الأولياتِ وقرار لجنة الانضباط بالعدد 65 في 2023/4/12، واستدعاء كل أطراف القضية وتدوين إفاداتهم في مقر لجنة الاستئناف، قررت اللجنة :-

1- تعديل قرار لجنة الانضباط بالعدد 65 في 2023/4/12 .

2 - معاقبة عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجويّة (حمادي أحمد) بالإيقافِ لموسم كامل من مرافقة الفريق استناداً لأحكام المادة 52 الفقرة 5 من لائحةِ الانضباط وبغرامةٍ ماليةٍ قدرها 20 مليون دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 52 الفقرة 7 من لائحةِ الانضباط.

3- معاقبة عضو الهيئة الإدارية ( ماجد علي الساعدي ) بالإيقافِ لمدة سنة من مرافقة الفريق استناداً لأحكام المادة 9 الفقرة 10 من لائحةِ الانضباط، وبغرامةٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 52 الفقرة 7 من لائحةِ الانضباط.

4- معاقبة لاعب نادي القوة الجوية (إبراهيم بايش) بالإيقاف من اللعب لعشر مباريات استناداً لأحكام المادة 51 الفقرة 2 من لائحة الانضباط وبغرامةٍ ماليةٍ قدرها 20 مليون دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 51 الفقرة 2 من لائحةِ الانضباط.

5- حرمان جماهير نادي القوة الجوية من الدخول إلى الملاعب على أرضهم المفترضة لمدة ثلاث مباريات استناداً لأحكام المادة 5 الفقرة 2 من لائحةِ الانضباط .

6- تتحمل إدارةُ نادي القوة الجوية كل الأضرار التي أحدثتها جماهيرها في ملعب الشعب بعد مفاتحةِ إدارة ملعب الشعب لتحديد قيمة تلك الأضرار استناداً لأحكام المادة 67 الفقرة 1 والفقرة 4/ب من لائحةِ الانضباط.

7- معاقبة نادي القوة الجويّة بغرامةٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 8 الفقرة 3 و بدلالة المادة 67 الفقرة 1 و الفقرة 4/ب من لائحة الانضباط.

وفي يوم 13 من شهر نيسان الجاري، أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، عقوبات بحق عضو الهيئة الإداريّة للنادي حمادي أحمد، واللاعب إبراهيم بايش، وعضو إدارة النادي ماجد الساعدي، بالحرمان لمدة سنتين.

كما عاقبت جماهير نادي القوة الجوية من الدخول الى الملاعب على أرضهم المفترضة لمدة ثلاث مباريات، وحملت إدارة نادي القوة الجوية الأضرار كافة التي أحدثتها جماهيرها في ملعبِ الشعب من خلع الكراسي والأضرار الأخرى، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي، وذلك على خلفية ضرب الطاقم التحكيمي وإهانته بألفاظ نابية.

واثر ذلك علّقت إدارة نادي القوة الجوية، نشاطات النادي المرتبطة باتحاد الكرة العراقي.