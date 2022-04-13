اتحاد الكرة يختار مدربا أجنبيا لقيادة المنتخب العراقي لأربع سنوات مقبلة

شفق نيوز/ حسمَ الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أمره باختيار ملاك تدريبي أجنبي لقيادة المنتخب العراقي للفترة المقبلة، معلناً أن ميزانية الاتحاد ستكون ثلاثة مليارات دينار سنوياً.

وقالَ عضو الاتحاد والناطق الرسمي باسمه، أحمد الموسوي، في تصريح صحفي عممه الاتحاد على وسائل الاعلام، إن "ملاكاً تدريبياً أجنبياً سيقود المنتخب الوطني في السنوات الأربع المقبلة، وإن الهدف الأساسي منه سيكون التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، إضافةً للدخول في المنافسات القاريّة والخليجية".

وبين ان "قرار الاتحاد جاء بعد الاستماعِ الى آراء ووجهات نظر اللجان الفنية والمستشارين والخبراء، وقد قرر التعاقدَ مع ملاكٍ تدريبي أجنبي كفءٍ لتحقيق حلم الجماهير الكرويّة، مع التأكيد على التأني في حالة الاختيار".

وأوضح الموسوي ان "الملاك التدريبي الأجنبي ستكون له فرصةٌ جيدةٌ من حيث الوقت للإشراف على المنتخب عبر المشاركات الخارجية المقبلة التي ستزيد من خبرة اللاعبين".

وأشار إلى أن "اختيار الملاك التدريبي يعتمد أيضاً على ما سيتم توفيره من أموالٍ وتأمين جميع سبل نجاح مهمة المنتخب ومراحل إعداده".

ولفت الموسوي إلى أن "اختيار الملاك التدريبي سيعتمد على ثلاثة محاور وهي إدارية وفنية ومالية، وإن ميزانية الاتحاد المخصصة من قبل الحكومة تصل إلى ثلاثة مليارات دينار سنوياً، وبالتالي فإن الاتحاد ملزم، وبكل الطرق، أن يوفر كلَ ما من شأنه أن يُسهل مهمة المنتخب في الفترةِ المقبلة".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت لجنة الخبراء والأكاديميين، التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، تحديد أعمار لاعبي المنتخب العراقي، فيما أكدت أنه لن يتجاوز 26 عاماً.

وقال عضو اللجنة موفق عبد الوهاب، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة عقدت اجتماعها الأخير برئاسة وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، وتمحور الاجتماع حول بناء منتخب مستقبلي يمثل المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".