اتحاد الكرة يختار أعضاء لجنتي الانتخابات والاستئناف الخاصة بانتخاباته المقبلة

شفق نيوز- بغداد

أجرى الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء الخميس، عملية انتخاب لجنتي الانتخابات والاستئناف الخاصة بانتخاباته المقبلة.

وعقدت الهيئة العامة للاتحاد اجتماعها الاستثنائي لإجراء عملية الانتخاب، واسفرت نتائج التصويت عن انتخاب غسان صكبان التميمي رئيساً للجنة الانتخابات بعد حصوله على 44 صوتاً، فيما جاء صلاح داوود نائباً للرئيس بـ40 صوتاً، وسالار سليمان عضواً بـ43 صوتاً.

أما الأعضاء الاحتياط، فقد فاز كل من حامد ساهي بـ29 صوتاً، وعقيل عوكي بـ8 أصوات.

وفي لجنة الاستئناف الخاصة بالانتخابات، فاز أحمد طه خضير برئاسة اللجنة بعد نيله 43 صوتاً، تلاه عباس مهدي صالح نائباً للرئيس بـ39 صوتاً، ونورس صباح عضواً بـ42 صوتاً.

وضمت قائمة الأعضاء الاحتياط، كلاً من معتز عادل كريم بـ19 صوتاً، وأحمد حسين جبل بـ17 صوتاً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الاتحاد لتعزيز هيكليته الادارية وضمان سير العملية الانتخابية المقبلة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كموعد نهائي يوم 23 أيار/مايو المقبل بشفافية ووفق اللوائح المعتمدة.