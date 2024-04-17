اتحاد الكرة يختار "الأفضل" في الجولة الـ 22 من دوري النجوم و أيمن حسين هدافها

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن الأفضل من فرق ومدربين ولاعبين، في الجولة الـ 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وبعد حسم لاعب النجف محمد داود نتيجة مباراة القاسم والنجف بفضل أهدافه، تم اختياره اللاعب الأفضل في الجولة الثانية والعشرين.

وتم اختيار الحارس امجد رحيم كأفضل حارس مرمى في الجولة الثانية والعشرين بعد تألقه في مباراة فريقه نفط ميسان ضد القوة الجوية .

كما تم اختيار مدرب نادي زاخو طلال البلوشي المدرب الأفضل في الجولة الثانية والعشرين لقراءته الجيدة لمباراة فريقه زاخو أمام مضيفه نوروز التي انتهت لصالح زاخو 2-0.

بينما حافظ لاعب القوة الجوية ايمن حسين على صدارة الهدافين برصيد 20 هدفاً، وحل لاعب نفط ميسان علاء الدين الدالي ثانيا برصيد 13 هدفاً، وجاء لاعب النفط اوكيكي اوفلابي ثالثاً وسجل 12 هدفاً، وجاء اربعة لاعبين بالمركز الرابع بعد تسجيلهم 10 أهداف وهم مهند علي من القوة الجوية ومحمود المواس من الشرطة وإبراهيم غازي من الحدود ومحمود خليل من الكهرباء.

بينما جاء لاعب نوروز إبراهيم توميو بالمركز الخامس برصيد 9 أهداف، ولاعبان بالمركز السادس برصيد 8 اهداف وهما لاعب الحدود داكوستا، ولاعب القوة الجوية علي جاسم.