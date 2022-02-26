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اتحاد الكرة: يحق للامارات الاعتراض ورفض لعب مباراتها في العراق

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-26T09:12:13+0000
اتحاد الكرة: يحق للامارات الاعتراض ورفض لعب مباراتها في العراق

شفق نيوز/ ذكر مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، أن من حق الاتحاد الاماراتي الاعتراض على قرار (الفيفا) باقامة مباراة فريقه في الملعب العراقية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن لدى الاتحاد الإماراتي الحق في الاعتراض والرفض في حال قرر الاتحاد الدولي بالموافقة لاقامة مبارياته في العراق يوم 24 من الشهر المقبل بداعي الاسباب التي حظرت ملاعب العراق من اجلها .

وأكد المصدر الذي ارتأى عدم ذكر اسمه، أن العراق يمتلك ملاعب جيدة، واصبح لديه الخبرة في التنظيم والاستضافة، لكن الجانب الذي يتحجج به الاتحاد الدولي هو الجانب الامني رغم استضافة العراق لعدد من المباريات الدولية من دون أي خرق امني .

وأوضح أن الاتحادين الدولي والآسيوي لايمانعان من خوض العراق مبارياته في العراق، لكن الكرة الان بملعب الامارات ونأمل ان توافق على اقامة اللقاء المرتقب في العراق .

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