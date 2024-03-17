اتحاد الكرة يحظر المقابلات مع أعضاء المنتخب العراقي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، تحديد موعد التدريبات، كما وضع شروطاً بشأن وسائل الإعلام، مع حظر إجراء المقابلات.

وذكر الاتحاد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تدريبات المنتخب الوطني ستبدأ عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، في ملاعب التدريب C الخاصة بالمدينةِ الرياضيّة في البصرة، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة في بداية التدريبات".

وأوضح أن "وجود الإعلام سيقتصر على أخذ المادة الصوريّة (الفوتوغرافي والفيديو) فقط، ومن دون إجراء المقابلات مع وفد المنتخبِ".

وكان المنتخب العراقي لكرة القدم، قد بدأ تدريباته، مساء أمس السبت، في ملاعب التدريب الخاصة بالمدينة الرياضيّة في البصرة، وذلك تحضيراً لملاقاة المنتخب الفلبيني في مواجهتي الذهاب والإياب ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.