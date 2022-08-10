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اتحاد الكرة يحصر المنافسة بين ثلاثة أوروبيين لتدريب المنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-10T13:57:13+0000
اتحاد الكرة يحصر المنافسة بين ثلاثة أوروبيين لتدريب المنتخب العراقي

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، "المضي" في التفاوض مع ثلاثة أسماء مرشحة أوروبية لاختيار أحدها لتدريب المنتخب العراقي، منوها إلى تحديد موعدين أولي ونهائي لإكمال تراخيص الأندية للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وقال الناطق الرسميّ للاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدّم أحمد الموسوي أحمد الموسوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "الاتحاد سيمضي بالتفاوض مع الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب الوطني مَطلع الأسبوع المُقبل بعد انحِسارِ المُنافسةِ على ثلاثةِ أسماءٍ من المدرسة الأوروبية".

وأضاف عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم أن "اتحادَ الكرة سيبحث اختيار الشركة المُجهزةِ للتجهيزاتِ الرياضيّةِ لمُنتخباتنا الوطنيّةِ في الاجتماعِ المُقبلِ للمكتبِ التنفيذيّ المُرجح مَطلع الأسبوع المُقبل".

وأشارَ الموسوي إلى أن "الاتحاد بصدَدِ العملِ على توفيرِ قاعِدةِ بياناتٍ محدثةٍ بشكلٍ إلكترونيّ تضمُّ إحصائياتَ اللاعبين المُغتربين من لاعبي المُنتخبِ العراقي مروراً بالأولمبيّ والشَباب والناشئين لتعزيزِ المَعلوماتِ المُتوفرةِ في اتحادِ الكرة منذ سنواتٍ عدة، كما تمّ تفعيلُ تعاون مشتركٍ مع وزارةِ الداخليّة والجهاتِ المعنيةِ لتجاوزِ أي معرقلاتٍ تقفُ بوجهِ إكمال الأوراق الرسميّة".

وبيّن أن "مُنتخبي الشباب والناشئين سيشرعان يومَ غدٍ بمُعسكرٍ تدريبيّ داخليّ لخمسةِ أيامٍ في ملعبِ كربلاء سيتضمن مُباراتين تجريبيتين".

وأوضح الموسوي أن "اللجنَة العُليا المُشرفة على التصفياتِ الآسيويّةِ التي ستضيفها البصرةُ، والمُكونة من النائبِ الأول لرئيسِ اتحاد الكرة علي جبار وعُضوي الاتحاد رحيم لفته وغانم عريبي، شَرعت بتحضيراتها من أجل إكمالِ كل المُستلزمات".

وتابع الموسوي قائلاً، إن "اتحادَ الكرة قرّرَ الاعتمادَ على 85 ‎%‎ من الملاكاتِ الموجودة في البصرة في التحضيرِ والتهيئةِ لبطولةِ كأس الخليج 25 التي ستضيفها البصرةُ، منها ملاكاتُ البصرة الإداريّة والفنيّة والأمنيّة والصحيّة ضمن اللجانِ العاملةِ في خليجي 25، وستكون هناك لجانٌ تخصصيّةٌ من بغداد والمحافظاتِ من اتحادِ الكرة والاتحادات الفرعيّة في البصرة والمُحافظات الأخرى".

ولفت عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم الى أن " يوم 15 / 8 / 2022، سيكون موعد الاغلاق الاولى للتراخيص من قبل الاتحادِ الآسيويّ، ويوم 15 / 9 / 2022، سيكون الموعد النهائي للإغلاق"، مبيناً أن "ناديي الزوراء وكربلاء أكملا ضوابط التراخيص، وننتظرُ قراراً من لجنةِ شُؤون اللاعبين للتعرُّفِ على ما يخصُّ الناديين كأول ناديين يكملان التراخيصَ إذا لم تكن لديهم أي مُتعلقات في اللجنة".

من جهة أخرى أوضح الموسوي أن "المُنتخبَ الوطنيّ لكرةِ الصالات شَرعَ بمُعسكره في مدينةِ شيراز استعداداً لنهائياتِ كأس آسيا".

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