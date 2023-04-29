اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن عدم التحاق "زيدان" بشباب العراق: درجال في بريطانيا لـ"أخذ الضوء الأخضر"

شفق نيوز/ أكد عُضو المكتب التنفيذيّ في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم محمد ناصر، اليوم السبت، عدم وصول أي كتابٍ رسميّ إلى الآن من قبل إدارةِ نادي مانشستر يونايتد يبلغ الاتحادَ العراقيّ برفض أو قبول النادي الإنكليزيّ للاعب زيدان إقبال من أجل تَمثيلِ مُنتخبِ الشباب في نهائياتِ كأس العالم المُقبلة في الأرجنتين والتي ستنطلق في 20 من الشهر المقبل.

وقال ناصر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "لم يصلنا أي ردٍّ من جانبِ النادي الإنكليزيَ سلباً كان أم إيجاباً. مشيراً إلى، إن "جُهوداً كبيرةً تبذل من أجل تواجد زيدان في نهائياتِ كأس العالم للشباب دون 20 عاماً".

وأضافَ، "لا يزال سعينا مستمراً من أجل تواجد إقبال، يضاف إلى ذلك يسعى والدُ اللاعب أيضاً، بالإضافةِ إلى اللاعب نفسه، بالجلوس مع ناديه، من أجل إقناعه بانضمامه إلى صُفوفِ منتخبنا في مونديال الشَبابِ في الساعاتِ المُقبلة".

واختتم عضو الاتحاد محمد ناصر حديثه بالقول، إن "رئيسَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال سيستغل تواجده في بريطانيا في اليومين المقبلين من أجل الجُلوسِ مع إدارةِ النادي لإقناعهم بمنح الضوءِ الأخضر للاعب من أجل التواجد في الاستحقاقِ العالميّ المُرتقب.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال عضو اتحاد الكرة، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي تين هاغ، رفض التحاق اللاعب العراقي زيدان إقبال الذي يلعب ضمن صفوف الشياطين الحمر، مع لاعبي منتخب العراق في بطولة كأس العالم".

ومن المقرر انطلاق مونديال الشباب، يوم 20 من شهر أيار المقبل في الأرجنتين، وأوقعت القرعة منتخب العراق تحت 20 سنة في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات أوروغواي- انجلترا - تونس.