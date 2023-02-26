اتحاد الكرة يحسم الجدل.. اقامة مباراة العراق وايران "الودية" في طهران

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم ان مباراة منتخب العراق وايران الودية نهاية الشهر المقبل حسم مكان إقامتها.

وقال عضو اتحاد الكرة الناطق الإعلامي أحمد عودة الموسوي لشفق نيوز ، ان الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر الموافقة على عرض نظيره الايراني باقامة المباراة الودية في إيران في الثامن والعشرين من الشهر المقبل.

واشار الى ان المنتخب سيتجمع قبل اللقاء يوم 20 من الشهر المقبل ويستعد لغاية يوم اقامة المباراة الودية في العاصمة الايرانية طهران .

واشار الى ان المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي قرر في اجتماعه الاخير لاقامة لحسم الجدل واقامة اللقاء في ايران بدلا من إقامتها في العراق نهاية آذار المقبل.

وبين ان المدرب كاساس اتفق مع اتحاد الكرة العراقي على تحديد النقاط المهمة لمشوار المنتخب الوطني للاستعدادات المقبلة.

وكان الاتحاد العراقي قد دخل في جدل بشأن مكان اقامة المباراة الودية بين المنتخبين، حيث كان الاتحاد العراقي عازم على إقامتها في العراق بينما تراجع الاتحاد الايراني بعد موافقته على اقامتها ببغداد ليصر على إقامتها في طهران.