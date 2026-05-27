اتحاد الكرة يحدد موعد ومكان مباراة "البلاي أوف" بين الحدود وكربلاء

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إقامة مباراة الـ"بلاي أوف" بين فريقي الحدود (صاحب المركز الثالث)، وكربلاء، (صاحب المركز الرابع) في ترتيب فرق الدوري الممتاز، يوم السبت المقبل الموافق 30 أيار الجاري.

وستقام المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد عند الساعة السابعة مساءً.

وتأتي المباراة لتحديد الفريق المتأهل الثالث من منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025-2026، والذي سيخوض المباراة الفاصلة أمام صاحب المركز الثامن عشر من دوري نجوم العراق، الذي لم يتحدد حتى الآن بسبب تقارب نقاط فرق المؤخرة.

وسيُعقد المؤتمر الفني الخاص بالمباراة يوم الخميس المقبل عند الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وكان فريقا الجولان من الأنبار، وغاز الشمال من كركوك، قد تأهلا رسمياً إلى دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027.