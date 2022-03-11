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اتحاد الكرة يحدد موعد وصول ومغادرة منتخب زامبيا للعراق

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-11T16:56:34+0000
اتحاد الكرة يحدد موعد وصول ومغادرة منتخب زامبيا للعراق

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن موعد وصول ومغادرة منتخب زامبيا الى العراق لخوض لقائه الودي مع المنتخب العراقي.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد احمد عودة الموسوي، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد الزامبي لكرة القدم ابلغنا ان منتخب زامبيا سيصل مطار بغداد الدولي يوم 16 آذار الجاري، وسيخوض اللقاء الودي أمام منتخبنا في ملعب المدينة ببغداد يوم 18 من نفس الشهر ويغادر العراق يوم 19".

واكد ان "الاتحاد العراقي جهز كل امور الاستقبال والضيافة واماكن التدريب والاقامة لوفد منتخب زامبيا".

وبين أن "المباراة ستكون متاحة للجمهور وسيتم تحديد اماكن توزيع التذاكر التي ستوزع قبل 72 ساعة من موعد المباراة"، لافتاً الى ان الاتحاد العراقي دعا الصحفيين والمصورين الراغبين بالحصول على الباجات التعريفية لجلب تأييد من وسائل الإعلام التي يعملون فيها وسيكون آخر يوم هو الثالث عشر من هذا الشهر.

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