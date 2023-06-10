اتحاد الكرة يحدد موعد مغادرة المنتخب العراقي إلى إسبانيا

شفق نيوز / حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، موعد مغادرة منتخب كرة القدم، إلى إسبانيا للدخول بمعسكر تدريبي هناك خلال أيام "فيفا دي".

وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب سيغادر مساء اليوم للإقامة بمعسكره التدريبي هناك، ويستمر مدة 10 أيام يخوض خلاله مباراة مع كولومبيا يوم 16 من هذا الشهر ومن المؤمل مع أحد الأندية الأوروبية".

وأضاف بحر العلوم، أن "الوفد حصل على تأشيرة الدخول لاسبانيا والتي تعتبر من الإجراءات الإدارية الأساسية والتي بصدد الاكتمال"، مؤكداً "اكمال كل ما يتعلق بمعسكر إسبانيا من أمور إدارية".

وأوضح أن "تم التقديم لاستحصال تأشيرة الدخول لجميع اللاعبين الذين تم اختيارهم من قبل المدرب خيسوس كاساس"، مردفاً بالقول: "لقد فاتحنا أيضا الأندية الأجنبية التي يلعب ضمنها لاعبونا المحترفون بغية تفريغهم لمعسكر إسبانيا المقرر للمنتخب".