اتحاد الكرة يحدد موعد مباريات نصف نهائي كأس العراق

شفق نيوز- بغداد

حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقية، يوم الأربعاء، موعد مباريات نصف النهائي من كأس العراق.

هذا وحسمت أربعة أندية تأهلها إلى دور نصف نهائي كأس العراق لكرة القدم وهي الشرطة والقوة الجوية وزاخو ودهوك.

وبحسب مراسل شفق نيوز، فإن لجنة المسابقات حددت يوم السبت المقبل الموافق 12 من شهر تموز الحالي موعداً لإقامة مباريات نصف نهائي البطولة والتي ستقام بين الفرق الأربعة التي تأهلت رسمياً من دور ثمن النهائي.

وسيواجه في المباراة الاولى فريق زاخو ضيفه فريق الشرطة على ملعب زاخو الدولي، بينما سيواجه فريق دهوك في المباراة الثانية ضيفه فريق القوة الجوية على ملعب دهوك.

واضاف ان الفريقين الفائزان سيتأهلان إلى المباراة الختامية من بطولة كأس العراق للموسم 2024-2025.

وكانت نتائج دور الثمن النهائي التي جرت، أمس الثلاثاء، أسفرت عن فوز الشرطة على الطلبة والقوة الجوية على النجف وزاخو على نوروز ودهوك على الميناء.