اتحاد الكرة يحدد موعد مباراتيّ "بلي أوف" للتأهل للدوري الممتاز

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع المقبل موعداً لإقامة مباراتيّ "بلي أوف" المؤهلة للدوري الممتاز.

وذكر الاتحاد في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الخامس من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل سيكون موعداً لمباراة فريقي الناصرية ودهوك، على ملعب المدينة الدولي شرقي بغداد.

واشار الى ان الفائز من الفريقين سيلعب مع فريقِ أمانة بغداد في العاشر من الشهر المقبل على ملعب المدينة أيضاً.

وكان نادي دهوك لكرة القدم يستعد لملاقاة نادي الناصرية يوم 1 ايلول المقبل، وفي حال فوزه فإنه سيخوض مباراة مصيرية أمام امانة بغداد في الثامن من الشهر المقبل في ملعب الحبيبية في العاصمة بغداد لتحديد المتأهل الى الدوري الممتاز العراقي، إلا أن الأحداث التي شهدتها العاصمة ليلة أمس اضطرت إدارة النادي إلى سحب الفريق إلى محافظة دهوك خشية على سلامتهم.