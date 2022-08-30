سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراتيّ "بلي أوف" للتأهل للدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-30T19:01:01+0000
اتحاد الكرة يحدد موعد مباراتيّ "بلي أوف" للتأهل للدوري الممتاز

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع المقبل موعداً لإقامة مباراتيّ "بلي أوف" المؤهلة للدوري الممتاز.

وذكر الاتحاد في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الخامس من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل سيكون موعداً لمباراة فريقي الناصرية ودهوك، على ملعب المدينة الدولي شرقي بغداد.

واشار الى ان الفائز من الفريقين سيلعب مع فريقِ أمانة بغداد في العاشر من الشهر المقبل على ملعب المدينة أيضاً.

وكان نادي دهوك لكرة القدم يستعد لملاقاة نادي الناصرية يوم 1 ايلول المقبل، وفي حال فوزه فإنه سيخوض مباراة مصيرية أمام امانة بغداد في الثامن من الشهر المقبل في ملعب الحبيبية في العاصمة بغداد لتحديد المتأهل الى الدوري الممتاز العراقي، إلا أن الأحداث التي شهدتها العاصمة ليلة أمس اضطرت إدارة النادي إلى سحب الفريق إلى محافظة دهوك خشية على سلامتهم.

related

ادارة الزوراء تبرر نتائج الفريق السلبية وتطلب الصبر

Date: 2022-04-20 07:43:47
ادارة الزوراء تبرر نتائج الفريق السلبية وتطلب الصبر

الشرطة يفوز على النفط بختام اليوم الأول للجولة 25 من الدوري الممتاز

Date: 2022-03-08 17:48:21
الشرطة يفوز على النفط بختام اليوم الأول للجولة 25 من الدوري الممتاز

نفط الوسط يقسو على أربيل والطلبة يجتاز الصناعة بالدوري الممتاز

Date: 2021-12-11 13:28:09
نفط الوسط يقسو على أربيل والطلبة يجتاز الصناعة بالدوري الممتاز

فلاح حسن للنوارس: تذكروا أنكم تمثلون زعيم الألقاب

Date: 2020-12-11 08:25:16
فلاح حسن للنوارس: تذكروا أنكم تمثلون زعيم الألقاب

فوز الزوراء على امانة بغداد في دوري الكرة الممتاز

Date: 2022-06-02 20:29:02
فوز الزوراء على امانة بغداد في دوري الكرة الممتاز

صور.. النجف يفوز على امانة بغداد بهدف وحيد

Date: 2022-01-05 19:04:17
صور.. النجف يفوز على امانة بغداد بهدف وحيد

الجوية ينفرد بالصدارة بفوزه على امانة بغداد وتعادل النفط والقاسم بالدوري الممتاز

Date: 2021-03-15 14:06:38
الجوية ينفرد بالصدارة بفوزه على امانة بغداد وتعادل النفط والقاسم بالدوري الممتاز

اليوم.. أربع مباريات ضمن الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز

Date: 2020-12-02 09:19:57
اليوم.. أربع مباريات ضمن الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز