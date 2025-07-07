اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الـ"بلي أوف" بين أمانة بغداد والجولان

شفق نيوز - بغداد

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء المقبل، موعداً لمباراة الـ"بلي اوف" بين فريقي أمانة بغداد والجولان.

وستقام المباراة على ملعب الزوراء عند الساعة السابعة مساءً، وسيلاقي الفريق الفائز من المباراة نفط البصرة صاحب المركز 18 من دوري نحوم العراق، لتحديد الفريق الذي سيشارك في منافسات دوري نجوم العراق للموسم المقبل 2025-2026.

وبحسب آلية الدوري العراقي الممتاز، يتواجه الفريقان الثالث والرابع (البلي اوف) الفائز منهما يواجه الفريق الحاصل على المركز 18 من دوري نجوم العراق.

وكان فريقا الموصل والغراف، تأهلا مباشرة لدوري نجوم العراق الموسم المقبل، بينما هبط فريقا كربلاء والحدود من دوري النجوم إلى الدوري الممتاز.