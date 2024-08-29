اتحاد الكرة يحدد موعد غلق ملف التراخيص لأندية نجوم العراق

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، العاشر من الشهر المقبل كآخر موعد لإكمال أندية دوري نجوم العراق للمعايير الآسيوية قبل انطلاق منافسات الدوري.

وقال الناطق الاعلامي للجنة التراخيص في الاتحاد، بلال زكي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة أمهلت الأندية المشمولة لغاية يوم 10 من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل لإنجاز الملاحظات والنواقص لملاعبها بغية استضافة مباريات دوري النجوم للموسم 2024-2025".

وبين أن "النادي الذي لم يكمل ملف التراخيص وينجز النواقص والملاحظات سيحرم من المشاركة في الموسم المقبل"، لافتاً إلى أن "اللجنة شخصت نواقص لابد من إنجازها في عدد من الأندية التي زارتها والتي وعدت بإكمالها قبل الموعد المقرر".

وأكد أن "اتحاد الكرة أعد لائحة خاصة بالملاعب فيها تعليمات وشروط أصعب من الموسم السابق يجب تطبيقها، لا سيما أن الاتحاد يبغي من ذلك أن يخرج الدوري العراقي في الموسم المقبل بأفضل شكل".

وأشار زكي إلى أن "لجنة التراخيص تواصل متابعة عملها وقد زارت عدداً من الأندية وأشرت ملاحظاتها من أجل إكمالها قبل موعد غلق ملف التراخيص لخروج دورينا على أتم وجه".