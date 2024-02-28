اتحاد الكرة يحدد موعد عودة كاساس لبغداد ويحضر لاجتماع موسع بشأن مونديال 2026

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، مطلع شهر آذار المقبل، موعداً لوصول مدرب المنتخب وملاكه المساعد إلى بغداد، وذلك استعداداً للقاء الفلبين يوم 21 من الشهر، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وقال عضو اتحاد الكرة، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب خيسوس كاساس وكادره المساعد أنهوا إجازاتهم وسيصلون إلى بغداد في الثالث من آذار المقبل، للبدء في تدريب المنتخب".

وأضاف الزاملي، أن "الاتحاد سيعقد مع كاساس وكادره المساعد اجتماعاً موسعاً حول إعداد وتهيئة المنتخب والبدء بتدريبه استعدادا للدخول بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشار إلى أن "الاتحاد سيناقش مع كاساس ومساعديه ملف مشاركة المنتخب الأخيرة في آسيا، لأجل معالجة وحل كل العقبات التي رافقت مهمة الفريق في البطولة الأخيرة".

ولفت الزاملي، إلى أن "الاتحاد العراقي سيركز في الاجتماع على مهمة المنتخب المؤهلة لكأس العالم"، مؤكداً أن "الهدف الأسمى هو التأهل إلى المونديال وإسعاد الجماهير العراقية المحبة لكرة القدم".

وأوضح أن "تخطيط الاتحاد سيتركز حول بلوغ المونديال، وأن نقطة الانطلاق ستكون من ملعب البصرة بلقاء المنتخب لنظيره الفلبيني، وسيتم الإعداد بشكل جيد للمباراة الأولى من خلال توفير كل وسائل النجاح للمنتخب وكادره الفني والإداري".