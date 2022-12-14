اتحاد الكرة يحدد موعد توقف واستئناف الدوري العراقي الممتاز استعدادا لخليجي 25

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن موعد توقف الدوري الممتاز استعدادا لبطولة خليجي 25 المقررة في البصرة مطلع العام المقبل .

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الأوسي لوكالة شفق نيوز، إن الدوري سيتوقف يوم 25 من شهر كانون الأول الحالي بغية إعداد المنتخب العراقي لمنافسات خليجي 25 .

وأوضح، أن التوقف سيكون بعد نهاية الجولة 12 من منافسات الدوري العراقي الممتاز، لافتاً إلى أن قرار إيقاف الدوري جاء كون اغلب لاعبي المنتخب يمثلون اغلب الاندية العراقية .

واشار الى ان توقف الدوري يستمر حتى نهاية بطولة خليجي 25 ، مبيناً أن المسابقات حددت يوم استئنافه يوم 24 من كانون الثاني من العام المقبل .

وبين ان لجنة المسابقات وضعت بالحسبان كل الجوانب التنظيمية الخاصة بالدوري العراقي الممتاز، مؤكدا أن البطولة ستتواصل حسب المنهاج المقرر الذي تم وضعه قبل انطلاق الدوري الممتاز .

وحدد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم خيسوس كاساس، يوم 27 من الشهر الجاري، موعدا لتجمع المنتخب العراقي استعدادا لبطولة خليجي 25 المقررة في البصرة يوم 6 من كانون الثاني من العام المقبل .