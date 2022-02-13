اتحاد الكرة يحدد موعد تجمع المنتخب العراقي استعداداً لمواصلة التصفيات

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-13T13:48:07+0000
اتحاد الكرة يحدد موعد تجمع المنتخب العراقي استعداداً لمواصلة التصفيات

شفق نيوز/ كشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، عن تحديد موعد تجمع المنتخب استعداداً لخوض مباراتيّ سوريا والإمارات ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الجهاز الفني للمنتخب اتفق مع اتحاد الكرة على تحديد العاشر من شهر آذار/ مارس المقبل موعدا لتجمع لاعبي المنتخب العراقي".

واضاف ان "التجمع سيكون في العراق وسيتم تحديد مكان التجمع لاحقا"، مشيرا الى ان "اتحاد الكرة سيؤمن مباراتين وديتين للوقوف على تشكيلة المنتخب بقيادة المدرب عبد الغني شهد".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، وكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد حدد يوم الاربعاء المقبل موعداً لتقديم المدرب عبد الغني شهد كمدرب للمنتخب الوطني رسمياً لوسائل الإعلام والإعلان عن تسلمه المهمة".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد سمى عبد الغني شهد، مدرباً للمنتخبِ العراقي، يساعده حيدر نجم، ورزاق فرحان، وأحمد جاسم، مدرباً لحراس المرمى، والمدرب المساعد الهولندي آدري بوغرس، ومدرب اللياقة البدنية الإسباني غونزالو.

وقال مدربون عراقيون في تصريحات لوكالة شفق نيوز، إن شهد سيتغلب على العقبات التي تواجه المنتخب رغم المهمة الصعبة.

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