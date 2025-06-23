اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق وختام دوريات العراق

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعدي انطلاق وختام دوري النجوم، وانطلاق الدوري الممتاز، الذي سيبدأ من يوم 12 ايلول من العام الحالي وينتهي يوم 1 حزيران عام 2026 .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، انه سيكون موعد انطلاق الدوري الممتاز يوم 20 ايلول من العام الحالي، وينتهي يوم 25 من شهر حزيران عام 2026"، مبينا ان "لجنة مسابقات دوري نجوم العراق قررت اجراء تعديلات حول مواعيد فترات تسجيل وانتقالات اللاعبين المحليين والاجانب ومواعيد انطلاق الدوريات للموسم 2025-2026.

وفيما يخص دوري نجوم العراق قررت الاتي:

-فترة الانتقالات الصيفية: تبدأ من 2025/7/20 وتنتهي في 2025/9/20.

-فترة الانتقالات الشتوية: تبدأ من 2026/1/5 وتنتهي في 2026/2/5.

-قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تعديل فترات انتقال الدوري العراقي الممتاز :

-فترة الانتقالات الصيفية: تبدأ من 2025/7/20 وتنتهي في 2025/9/20.

-فترة الانتقالات الشتوية: تبدأ من 2026/1/5 وتنتهي في 2026/2/5.

اما دوري الدرجة الاولى فينطلق يوم 17تشرين الثاني من العام الحالي ويختتم في 15 ايار عام 2026 وستكون فيها فترات للانتقال للاعبين الأجانب والعراقيين كالاتي :

-الفترة الاولى (صيفية): من 2025/7/20 إلى 2025/9/20.

-الفترة الثانية (شتوية): من 2026/1/5 إلى 2026/2/5.

-اللاعبون العراقيون المحليون:

-الفترة الاولى (صيفية): من 2025/9/2 إلى 2025/10/20.

-الفترة الثانية (شتوية): من 2026/1/5 إلى 2026/2/5.