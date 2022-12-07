اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق دوري الشباب

شفق نيوز / حددت لجنةُ المسابقات في الاتحادِ العراقيّ، اليوم الأربعاء، الخامس من شهر كانون الثاني المُقبل موعداً لانطلاقِ دوري شباب الممتاز 2022 /2023.

وقال عُضو لجنة المسابقات، علي عبيس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "تمّ تحديدُ موعد انطلاق دوري الشبابِ لأنديةِ الممتاز في الخامس من الشهر المقبل بعد الاتفاقِ مع المكتب التنفيذيّ لاتحادِ الكرة بهذا الصدد".

وأضافَ عبيس أن انطلاق الدوري بهذا الموعد جاء من أجل فسح المجالِ أمام الأنديةِ من أجل الإعدادِ المناسب للمُشاركةِ في هذا الدوري لتلك الفئةِ والتي تعدُّ من أهم الأسسِ التي يرتكزُ عليها مستقبلُ الكرة العراقيّة.