اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الجولة الـ 14 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز - بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن موعد انطلاق منافسات الجولة الـ14 من دوري نجوم العراق، والتي ستقام ابتداءً من الخميس المقبل، وتستمر على مدار يومين.

وستشهد هذه الجولة اقامة 10 مواجهات مرتقبة تحتضنها ملاعب بغداد، وعدد من المحافظات الأخرى في البلاد.

وعقب ختام الجولة الـ13، واصل فريق اربيل بصدارة ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة الـ 13 برصيد 30 نقطة، بينما قفز فريق الكرمة الى المركز الثاني برصيد 26 نقطة، في حين تراجع فريق الشرطة الى المركز الثالث برصيد 25 نقطة، و بنفس رصيد الشرطة جاء القوة الجوية بالمركز الرابع لكن بفارق المواجهات المباشرة، ثم الزوراء بالمركز الخامس برصيد 23 نقطة، يليه الطلبة بالمركز السادس بنفس رصيد الزوراء لكن بفارق المواجهات المباشرة.

‏وفي أسفل جدول الترتيب ، تشتد المنافسة للهروب من المراكز المتأخرة، ويأتي فريق نفط ميسان في المركز الـ 17 برصيد 10 نقاط، ثم الكهرباء المركز الـ 18 برصيد 8 نقاط، يليه النجف في المركز الـ 19 برصيد سبع نقاط وأخيرا فريق القاسم بنقطة واحدة.

أما في ترتيب الهدافين، فيتصدر الاوزبكي شيرزود نيميروف قائمة الهدافين بعد انتهاء الجولة الـ13 برصيد 11 هدفاً، وجاء لاعب الغراف كينجسلي كوكو ولاعب الموصل علاء الدين الدالي ثانيا ولكل منهما 7 اهداف، بينما يحتل ثلاثة لاعبين المركز الثالث، وهم بيتر كوركيس لاعب دهوك، وديمي داوودا، لاعب نفط ميسان، ومحمد خالد كوفي لاعب الكرخ ولكل منهما 6 أهداف.