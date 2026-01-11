اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الجولة الـ 12 لدوري نجوم العراق مع اشتداد التنافس

شفق نيوز - بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأحد، عن موعد انطلاق منافسات الجولة الـ12 من دوري نجوم العراق، والتي ستقام ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر على مدار يومين.

وستشهد هذه الجولة اقامة 10 مواجهات مرتقبة تحتضنها ملاعب بغداد وعدد من المحافظات الأخرى في البلاد.

وعقب ختام الجولة الـ11، واصل فريق اربيل تمسكه بصدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده الى 27 نقطة، فيما حل فريق الشرطة في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، متقدماً على القوة الجوية الذي جاء ثالثاً بالرصيد ذاته، الا ان فارق المواجهات المباشرة رجح كفة الشرطة في الوصافة.

وشهدت المراكز التالية تقارباً كبيراً في النقاط ، حيث تقاسمت ثلاثة فرق رصيد 20 نقطة، غير أن لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق حسمت ترتيبها اعتماداً على نتائج المواجهات المباشرة ، ليحتل فريق الكرمة المركز الرابع ، يليه ديالى خامساً، ثم الطلبة في المركز السادس.

وفي أسفل جدول الترتيب ، تشتد المنافسة للهروب من المراكز المتأخرة، إذ يتذيل فريق القاسم القائمة برصيد نقطة واحدة فقط، بينما يواصل النجف معاناته بعد سلسلة نتائج سلبية وضعته في المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط، وبالرصيد ذاته جاء نفط ميسان في المركز الـ18، في حين يحتل فريق الكهرباء المركز الـ17 برصيد 8 نقاط .