اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة كربلاء والناصرية المؤجلة ويقرر اقامتها دون جمهور

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، إقامة المباراة المؤجلة بين ناديي الناصرية وكربلاء المؤهلة للدوري العراقي الممتاز يوم 19 من هذا الشهر من دون جمهور.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن " الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عقدَ اجتماعاً برئاسةِ رئيس الاتّحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار، وأعضاء المكتب التَنفيذي ولجنة المُسابقات، وذلك بمقره في العاصمةِ بغداد، بحضور ممثلي ناديي الناصرية وكربلاء".

وأضاف الاتحاد، أنه "بعد الاجتماعِ معهما، وبالتَشاور مع لجنةِ المُسابقات، قررَ الاتحاد إقامةَ المُباراة المُؤجلة والحاسمة بين فريقي كربلاء والناصرية ضمن دوري الدرجةِ الأولى والمؤهلة للدوري الممتازِ للموسمِ المُقبل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/١٢ في الساعةِ الثالثة والنصف بملعبِ الإدارة المحليّةِ في كربلاء، ومن دون جمهور.

وتأتي استعانة الاتحاد بلجنة المسابقات لتثبيت موعد مباراة الناصرية وكربلاء، في وقت أكد فيه عضو لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم نجم الأوسي، يوم الثلاثاء الخامس من نيسان 2022، عن استمرار أعضاء اللجنة على موقفهم بالاستقالة من الاتحاد وعدم التراجع عنها، مبينا أن تسيير جدول مباريات الدوري الممتاز وضعت في وقت سابق من قبل اللجنة.

وكان الأوسي أعلن، في 28 من شهر اذار 2020، عن تقديم رئيس واعضاء لجنة المسابقات استقالات جماعية من العمل في الاتحاد بسبب التدخلات وغياب المهنية في عمل اللجنة.

وتعد استقالات رئيس واعضاء لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، سابقة خطيرة ومفاجئة مدوية للوسط الرياضي العراقي، وأزمة جديدة يواجهها رئيس الاتحاد عدنان درجال، كونها من "أهم لجان الاتحاد".