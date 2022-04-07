سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة كربلاء والناصرية المؤجلة ويقرر اقامتها دون جمهور

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-07T06:17:01+0000
اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة كربلاء والناصرية المؤجلة ويقرر اقامتها دون جمهور

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، إقامة المباراة المؤجلة بين ناديي الناصرية وكربلاء المؤهلة للدوري العراقي الممتاز يوم 19 من هذا الشهر من دون جمهور.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن " الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عقدَ اجتماعاً برئاسةِ رئيس الاتّحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار، وأعضاء المكتب التَنفيذي ولجنة المُسابقات، وذلك بمقره في العاصمةِ بغداد، بحضور ممثلي ناديي الناصرية وكربلاء".

وأضاف الاتحاد، أنه "بعد الاجتماعِ معهما، وبالتَشاور مع لجنةِ المُسابقات، قررَ الاتحاد إقامةَ المُباراة المُؤجلة والحاسمة بين فريقي كربلاء والناصرية ضمن دوري الدرجةِ الأولى والمؤهلة للدوري الممتازِ للموسمِ المُقبل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/١٢ في الساعةِ الثالثة والنصف بملعبِ الإدارة المحليّةِ في كربلاء، ومن دون جمهور.

وتأتي استعانة الاتحاد بلجنة المسابقات لتثبيت موعد مباراة الناصرية وكربلاء، في وقت أكد فيه عضو لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم نجم الأوسي، يوم الثلاثاء الخامس من نيسان 2022، عن استمرار أعضاء اللجنة على موقفهم بالاستقالة من الاتحاد وعدم التراجع عنها، مبينا أن تسيير جدول مباريات الدوري الممتاز وضعت في وقت سابق من قبل اللجنة.

وكان الأوسي أعلن، في 28 من شهر اذار 2020، عن تقديم رئيس واعضاء لجنة المسابقات استقالات جماعية من العمل في الاتحاد بسبب التدخلات وغياب المهنية في عمل اللجنة.

وتعد استقالات رئيس واعضاء لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، سابقة خطيرة ومفاجئة مدوية للوسط الرياضي العراقي، وأزمة جديدة يواجهها رئيس الاتحاد عدنان درجال، كونها من "أهم لجان الاتحاد".

related

لجنة المسابقات تحسم ملف الاستقالة وقيادات أمنية تقرر مصير مباراة الحسم

Date: 2022-04-07 07:21:23
لجنة المسابقات تحسم ملف الاستقالة وقيادات أمنية تقرر مصير مباراة الحسم

القدم النسوية تمنع مشاركة لاعبات يمارسن رياضات أخرى ببطولاتها

Date: 2019-08-22 17:09:00
القدم النسوية تمنع مشاركة لاعبات يمارسن رياضات أخرى ببطولاتها

اتحاد الكرة يوجه إنذاراً أخيراً للأندية العراقية: سددوا قبل منتصف الليل

Date: 2021-10-14 19:53:03
اتحاد الكرة يوجه إنذاراً أخيراً للأندية العراقية: سددوا قبل منتصف الليل

العراق يتسلح بموهبة "الشياطين الحمر" في مواجهة إيران

Date: 2021-12-23 20:27:23
العراق يتسلح بموهبة "الشياطين الحمر" في مواجهة إيران

الاتحاد العراقي: اختيار السعودية صدمة ولن نتراجع عن حقنا

Date: 2022-03-19 11:38:54
الاتحاد العراقي: اختيار السعودية صدمة ولن نتراجع عن حقنا

إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم العراقي

Date: 2021-07-30 15:41:46
إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم العراقي

اتحاد الكرة العراقي يصادق على مكتبه الإعلامي ويسمي منسقي المنتخبات الوطنية

Date: 2021-12-15 19:57:07
اتحاد الكرة العراقي يصادق على مكتبه الإعلامي ويسمي منسقي المنتخبات الوطنية

الاتحاد العراقي يؤكد استقالة يونس محمود من رئاسة رابطة اللاعبين الدوليين

Date: 2022-02-12 08:07:32
الاتحاد العراقي يؤكد استقالة يونس محمود من رئاسة رابطة اللاعبين الدوليين