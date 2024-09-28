اتحاد الكرة يحدد موعد "التوقف الدولي" الأول لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن موعد التوقف الأول لدوري نجوم العراق للموسم 2024-2025، لاستعداد المنتخب العراقي لخوض مباراته أمام فلسطين وكوريا الجنوبية.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "التوقف الدولي لدوري نجوم العراق، سيكون بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة في السادس من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وضمن أيام الفيفا دي".

واضاف ان "التوقف سيكون لمدة عشرين يوماً وذلك من أجل استعداد المنتخب لمباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية".

واشار الى ان "ملعب البصرة الدولي سيحتضن في العاشر من تشرين الأول المقبل مواجهة العراق و فلسطين في منافسات الجولة الثالثة، بينما يحتضن ملعب سيول مواجهة المنتخب العراقي وكوريا الجنوبية في الخامس عشر من تشرين الأول المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة".