اتحاد الكرة يحدد موعد استئناف دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، موعد استئناف منافسات دوري نجوم العراق بالجولة الـ25، وذلك بعد التوقف بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمباراتيه أمام الكويت وفلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "لجنة المسابقات قررت استئناف الجولة يوم الجمعة المقبل، الموافق 28 آذار الجاري، حيث ستُقام المباريات على مدار ثلاثة أيام متتالية (الجمعة، السبت، والأحد)".

ومن المنتظر أن تشهد الجولة مواجهات نارية، أبرزها ثلاث ديربيات مرتقبة ستجمع الطلبة مع الزوراء، دهوك مع زاخو، والشرطة مع القوة الجوية، ما يزيد من أهمية هذه الجولة في تحديد ملامح المنافسة على لقب الدوري.

ويتصدر فريق زاخو ترتيب دوري نجوم العراق بعد الجولة الـ24 برصيد 49 نقطة، متقدماً بفارق المواجهات المباشرة على الزوراء صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

بينما يحتل الشرطة المركز الثالث برصيد 47 نقطة، يليه القوة الجوية رابعاً بـ41 نقطة، ثم الطلبة خامساً بـ40 نقطة، فيما يحتل القاسم المركز السادس برصيد 35 نقطة، ويليه دهوك والكرمة في المركزين السابع والثامن بـ34 نقطة لكل منهما، مع أفضلية المواجهات المباشرة لصالح دهوك.