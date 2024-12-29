اتحاد الكرة يحدد موعد استئناف دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، موعد استئناف دوري نجوم العراق بمطلع العام المقبل على أن تقسم مباريات الجولة 12 على ثلاثة أيام.

وقال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، محمد عرب، لوكالة شفق نيوز، إن "الدوري سيستأنف منافساته بجولته 12 يوم الخميس المقبل الموافق الثاني من شهر كانون الثاني/ يناير من العام المقبل".

وأشار إلى أن "لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق أبلغت لجنة الحكام لتهيئة الحكام لقيادة مباريات الجولة 12 لدوري النجوم وما بعدها من جولات"، مبيناً أن "الجولة 12 ستقام على مدار ثلاثة أيام هي الخميس والجمعة والسبت".

ويحتل فريق القوة الجوية المركز الأول بعد انتهاء الجولة 11 لدوري نجوم العراق برصيد 27 نقطة، بينما يحتل الشرطة المركز الثاني في الترتيب برصيد 21 نقطة ولديه مباراة مؤجلة واحدة.

وشهد تأجيل عدداً من مباريات دوري نجوم العراق لكرة القدم 2024-2025، بسبب ارتباط نادي الشرطة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ونادي القوة الجوية ببطولة دوري أبطال آسيا 2، ونادي دهوك ببطولة دوري أبطال الخليج للأندية.