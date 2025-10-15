اتحاد الكرة يحدد موعد استئناف الدور 32 لكأس العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، موعد استئناف بطولة كأس العراق الـ 32 لكرة القدم وذلك بعد مشاركة المنتخب العراقي في الملحق الآسيوي.

وقال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد عرب، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وبالتنسيق مع لجنة المسابقات حدد يومي الجمعة والسبت المقبلين موعداً لانطلاق الدور 32 لبطولة كأس العراق".

وأضاف أنه "تم تبليغ لجنة تهيئة وتسمية الحكام المكلفين بادارة مباريات دور 32 لبطولة كاس العراق لكرة القدم .

وبحسب عرب، فإن "لجنة الحكام سمت حكام المباريات وانهم بأتم الجاهزية والاستعداد، لقيادة مباريات المباريات المقبلة من بطولة العراق".

وأكد أن "الاتحاد وبالاتفاق مع الليغا سيحدد موعد استئناف دوري نجوم العراق بجولته الخامسة الذي توقف بوقت سابق لارتباط المنتخب بمباراتي الملحق الآسيوي".

وأجرت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرعة مباريات الدور 32 لبطولة كأس العراق للموسم 2025-2026.

وأسفرت ، عن لقاء فريقي الكهرباء والحشد الشعبي، والجيش يواجه فريق أربيل، والصناعة يلاقي الكرخ، ونفط البصرة يواجه الفهد.

كما يلتقي فريق الموصل مع ديالى، والمصافي مع النجف، فيما سيواجه الصناعات الكهربائية فريق كربلاء، والبيشمركة يلاقي الحدود، والميناء مع نفط الوسط، والغراف مع نفط ميسان، وعفك مع نادي الحسين، والناصرية مع الاتصالات.

وسيلتقي فريق الكاظمية وغاز الشمال، والرمادي يواجه الجولان، وأمانة بغداد مع مصافي الجنوب، وفريق البحري يلاقي فريق ميسان.

يذكر أن فريق دهوك توج بلقب بطولة كأس العراق للموسم 2024-2025.

وكانت منافسات دوري نجوم العراق توقفت بعد الجولة الرابعة، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي بسبب مباريات المنتخب العراقي في الملحق الآسيوي.