اتحاد الكرة يحدد مواعيد مواجهات الحسم للشباب والدرجة الثالثة

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، إقامة مباراة نصف نهائي دوري تحت 19 عاماً بين فريقي الميناء ونفط البصرة، وذلك عند الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم السبت الموافق 16 من الشهر الجاري، على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة.

وفي السياق ذاته، قررت اللجنة إقامة المباراة النهائية لدوري الدرجة الثالثة للموسم 2025-2026 بين فريقي عقرة والهندية، يوم السبت الموافق 16 من الشهر الجاري، عند الساعة الثالثة عصراً، على ملعب نادي عقرة.

وتوّج فريق الصناعات الحربية بلقب دوري الدرجة الثانية للموسم 2025-2026، عقب فوزه على فريق أكد بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.