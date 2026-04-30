اتحاد الكرة يحدد مواعيد انطلاق ربع نهائي دوري الصالات بنظام البلاي أوف

شفق نيوز- بغداد

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يومي الأحد والثلاثاء المقبلين، موعداً لإقامة مباريات ربع النهائي (أدوار البلاي أوف) من دوري المحترفين لكرة الصالات.

وقال الناطق الإعلامي لكرة الصالات عدي صبار لوكالة شفق نيوز، إن "يوم الأحد المقبل سيشهد إقامة مباراتين، الأولى تجمع فريق المصافي مع أمانة بغداد في قاعة نادي الجيش عند الساعة الـ 4:00 عصراً، فيما تجمع المباراة الثانية فريق الشرطة مع الدفاع الجوي في قاعة نادي الشرطة عند الساعة الـ 6:00 مساءً".

وأضاف أن "المنافسات تتواصل يوم الثلاثاء المقبل بإقامة مباراتين، حيث يلتقي فريق نفط البصرة مع نفط الوسط في قاعة نادي نفط البصرة عند الساعة الـ 4:00 عصراً، بينما يواجه دجلة الجامعة فريق الجيش في قاعة نادي دجلة الجامعة في بغداد عند الساعة الـ 6:00 مساءً".