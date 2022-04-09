اتحاد الكرة يحدد مواصفات مدرب المنتخب المرتقب وتوقيت المباراة المقبلة

شفق نيوز / كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، مواصفات وشروط اختيار المدرب المقبل للمنتخب العراقي وجنسيته المرغوبة، وفيما بيّن أن الهدف المقبل هو التركيز على التأهل لكأس العالم 2026، أكد أن المنتخب سيشهد تغييرات واضافات عديدة في صفوفه من اللاعبين المحليين والمحترفين.

وقال عضو اتحاد الكرة، الناطق الإعلامي باسمه احمد الموسوي لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد بدأ جدياً وبالتنسيق مع لجنة الخبراء والمستشارين بمناقشة اسم المدرب الذي سيتم الاتفاق معه لتدريب منتخبنا في المرحلة المقبلة".

وأضاف الموسوي "من ضمن الشروط اللازمة لاختيار المدرب المقبل هو أن يكون اسم كبير ومعروف في عالم التدريب، وصاحب خبرة واسعة، وله سيرة ذاتية محترمة، وإلا يكون كبيراً بالسن، وبعمر مناسب أقرب للشباب، وقيادته المنتخب في العراق أو أي مكان يطلب منه"، لافتاً الى "أن الرغبة تتجه صوب المدرب الاجنبي ولا نستبعد المدرب المحلي بالتسمية".

وأشار عضو اتحاد الكرة إلى أن "أسماء عدة تم تحديدها وستتم مناقشتها خلال المدة المقبلة لاختيار الأنسب من الأسماء المطروحة لقيادة منتخبنا الوطني".

وأوضح الناطق الإعلامي للاتحاد أن "رؤية الاتحاد في اختيار المدرب المقبل هي مستقبلية والتفكير ينصب للتأهل لكأس العالم 2026 ، مبيناً أن "المنتخب الوطني سيشهد تغييرات واضافات عديدة بصفوفه ، وسيكون اغلب لاعبي المنتخب من المواهب الواعدة ومن المحترفين المميزين خارج العراق".

ولفت الموسوي إلى أن "أقرب مباراة ودية رسمية لمنتخبنا الوطني سيكون في (الفيفا دي) شهر حزيران المقبل".

ويعقد اتحاد الكرة اجتماعات متواصلة من أجل مناقشة خروج المنتخب العراقي من تصفيات كأس العالم واتخاذ قرارات بشأن لاعبيه وكادره التدريبي واختيار مدرب جديد والإبقاء على عناصر المنتخب من عدمه.

وكان مدرب المنتخب العراقي عبد الغني شهد عاد، في 3 نيسان 2022، إلى تدريب نادي نفط الوسط الناشط في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، مستبقاً أي قرار لاتحاد الكرة.

وكان مصدر في اتحاد الكرة العراقي أفاد، في 5 نيسان 2022، بأن الاتحاد اتخذ قراراً بحل المنتخب والجهاز الفني والاداري والطبي والتريث حالياً بتسمية المدرب الجديد وعدم اقامة اي مباراة ودية لحين تسمية المدرب وانتهاء الدوري الممتاز.