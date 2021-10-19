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اتحاد الكرة يحدد مدة أسبوعين لتشكيل لجان جديدة

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-19T09:41:39+0000
اتحاد الكرة يحدد مدة أسبوعين لتشكيل لجان جديدة

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم اتحاد الكرة أحمد الموسوي يوم الثلاثاء، ان الاتحاد سيحسم موضوع تشكيل اللجان خلال أسبوعين .

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ انه بعد حل لجان الاتحاد في الاجتماع الأخير سيتم تشكيل لجان جديدة ستكون جاهزة للعمل خلال مدة اقصاها اسبوعين.

واوضح ان الاتحاد سيحرص لاختيار شخصيات متمكنة تدير اللجان بمهنية وحيادية عالية، مبينا ان الاختيار سيكون بدقة وتأن ودون اي مجاملات بغية انجاح عملها وعمل الاتحاد.

واشار الى ان اختيار اللجان تكون وفق شروط ومعايير ولا توجد أي خطوط حمراء على أي اسم باستثناء الذين عليهم أحكام قضائية، مؤكدا العمل على أن يكون الاختيار بمحله خدمةً للكرة العراقية خلال المرحلة المقبلة.

وكان اتحاد الكرة العراقي قرر حل كافة اللجان العاملة وذلك لتشكيل لجان جديدة للمرحلة المقبلة.

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