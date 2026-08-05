اتحاد الكرة يحجب الرخصة عن 3 أندية ويمهلها 48 ساعة للاستئناف

شفق نيوز- بغداد

صوتت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، على عدم منح الرخصة المحلية لثلاثة أندية مشاركة في دوري نجوم العراق، لعدم استكمالها المتطلبات الخاصة بالحصول على الترخيص.

وقال الناطق الإعلامي للجنة التراخيص، بلال زكي لشفق نيوز، إن "الأندية التي لم تحسم ملفها الترخيصي حتى الآن هي الطلبة والجولان وديالى".

وأضاف أن "اللجنة منحت الأندية الثلاثة مهلة أخيرة تمتد إلى 48 ساعة لتقديم طلبات الاستئناف واستكمال المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة المحلية، أو تسوية الالتزامات المالية المترتبة عليها، بما في ذلك دفع الغرامات المستحقة للاتحاد العراقي لكرة القدم".

وأوضح زكي أن "نادي القوة الجوية كان ضمن الأندية التي واجهت ملاحظات في ملف الترخيص، إلا أنه نجح في استكمال جميع المتطلبات المالية والإدارية وقدم المخالصات الرسمية، ليصبح موقفه قانونياً وسليماً ويحصل على الرخصة".

وأشار إلى أن "أندية الطلبة والجولان وديالى ما تزال مطالبة بحسم ملفاتها قبل انتهاء المهلة المحددة، وإلا ستواجه الإجراءات المترتبة وفق لوائح التراخيص".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027 في 14 آب/أغسطس الحالي، حيث يلتقي القوة الجوية مع نوروز في المباراة الافتتاحية التي ستقام على ملعب نوروز.