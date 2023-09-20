اتحاد الكرة يجري قرعة نهائيات الناشئين والشباب ويحدد مواعيد انطلاق دوريهما

شفق نيوز/ أقيمت، اليوم الأربعاء، قرعة نهائي دوري الناشئين الممتاز في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم بالعاصمة بغداد.

وتأهلت ستة أندية هي الشرطة والزوراء والقوة الجوية والنفط ونفط الوسط ونفط ميسان، ويضاف للأندية المتأهلة منتخب الناشئين (أ) ومنتخب الناشئين (ب)، على أن تكون نتائج المنتخبين غير معتمدة، والغرض منها توفير مباريات تنافسية لمنتخب الناشئين.

وقُسمت الفرق على مجموعتين، الأولى ضمت أنديةَ الزوراء ونفط ميسان ونفط الوسط ومنتخب الناشئين (أ)، فيما ضمت المجموعةُ الثانية أندية الشرطة والجوية والنفط ومنتخب الناشئين (ب).

وستنطلق النهائيات بدورها الأول في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، حيث سيواجه الزوراء في ملعبه فريق نفط ميسان، فيما سيذهب منتخب الناشئين (أ) إلى محافظة النجف لملاقاة فريق نفط الوسط. أما المجموعة الثانية، فالدور الأول سيكون في التاسع والعشرين، ويستضيف من خلاله الشرطة منتخب الناشئين (ب)، فيما يحل النفط ضيفاً على الجوية.

يُشار إلى إن الأبطال من كل مجموعة يخوضان المباراة النهائية لتحديد البطل ووصيف دوري الناشئين.

من جانب اخر أقيمت أيضاً في مقر اتحاد الكرة ببغداد قرعة نهائيات دوري شباب وناشئة الدرجة الأولى، بحضور عضو لجنة المسابقات علي عبيس وأعضاء اللجنة وممثلي الأندية.

وتنطلق نهائيات دوري شباب يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر الحالي، بمشاركة 6 أندية هي الصناعات الكهربائية والبحري والمصافي وديالى والسماوة وبيشمركة السليمانية.

وقد قُسمت الفرق على مجموعتين، وتلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المباراة النهائية ويصعد بطل الدوري ووصيفه إلى الدوري الممتاز.

وأسفرت القرعة عن مواجهاتِ الجولة الأولى في المجموعة الأولى عن مواجهة بيشمركة السليمانية فريق ديالى وسيكون فريق الصناعات الكهربائية في حالة انتظار، وفي المجموعةِ الثانية يواجه فريق البحري فريق السماوة في ملعب البحري، وفريق المصافي سيكون في حالة انتظار.

في حين تنطلق نهائيات الناشئين يوم 27 من الشهر الحالي.

وستقام مباريات البطولة بنظام الذهاب والإياب، إذ يلاقي الميناء فريق الصناعات الكهربائية، ويلاعب بيشمركة السليمانية فريق أمانة بغداد.