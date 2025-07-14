اتحاد الكرة يجري قرعة دوري الناشئين لمنطقة بغداد بمشاركة 18 نادياً

شفق نيوز- بغداد

أقام الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، في مقره المؤتمر الفني الخاص بفرق الدرجة الأولى والثانية والثالثة لفئة الناشئين في منطقة بغداد، بحضور مسؤولي المسابقة وممثلي الأندية المشاركة في الدوري.

وذكر الاتحاد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنهم يولون أهمية كبيرة لتطوير منافسات الفئات العمرية، لافتاً إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والضوابط الصادرة عن لجنة المسابقات لضمان ظهور المباريات بالمستوى المطلوب، وتحقيق الأهداف التربوية والرياضية المرجوة من تنظيم البطولة.

ويشارك في الدوري 18 فريقاً، جرى توزيعها على أربع مجموعات، تلعب وفق نظام المرحلتين (ذهاباً وإياباً)، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية.

نتائج قرعة المجموعات:

• المجموعة الأولى: البياع × التاجي، أبناء المدينة × الشعلة، المجد في الانتظار.

• المجموعة الثانية: الموارد المائية × الشاهد، شباب العراق × الميثاق.

• المجموعة الثالثة: المصلحة × آليات الشرطة، الصليخ × السياحة، العمال في الانتظار.

• المجموعة الرابعة: الدفاع الجوي × الرد، العدالة × السكك.