اتحاد الكرة يجري قرعة دوري المحترفين لكرة الصالات ويطبق تقنية (var)

شفق نيوز/ أجرى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، قرعة دوري المحترفين لكرة الصالات، فيما بيّن رئيس اللجنة المعنية باللعبة في الاتحاد عزم الأخير على تطبيق تقنية (var) في مواجهات هذا الموسم.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "لجنة كرة الصالات والشاطئيّة في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم اجرت، اليوم الخميس، قرعةَ دوري المحترفين لكرةِ الصالات، بمُشاركة 15 فريقاً بحضور النائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار ورئيس اللجنة علي عبد الحسين ونائبه زياد شامل وأعضاء اللجنة ومُمثلي الأندية".

واضاف البيان ان النائب الأول علي جبار أشاد بتعاونِ وتجاوب الأندية والجهات الداعمة التي نجحت بتَحقيقِ متطلباتِ المُشاركة في هذا الدوري، وجاءت استكمالاً لخطواتِ التطوير التي يسعى إليها الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم".

وأوضح ان "النُسخةَ السابقة للدوري كانت ناجحةً بجميع المقاييس، وشهدت تنافساً قوياً بين الفرقِ المشاركة"، مؤكداً إن "مواصلةَ تنظيم الدوري ستزيدُ من ارتقاءِ اللعبة، وستخدم المصلحةَ العامة، وبالأخصِ منتخبنا الوطنيّ لكرةِ قدم الصالات".

ولفت جبار إلى "عزم الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم تطبيقَ تقنية الفار (الفيديو المساعد) هذا الموسم بالتعاون مع الأنديةِ المُشاركة".

واوضح البيان ان" يوم الجمعة الموافق 1/12/2023 سيكون موعداً لانطلاقِ الدوري، اذ سيلتقي ضمن مواجهاتُ الجولة الأولى كلا من:

1- أمانة بغداد - الشرطة.

2- آليات الشرطة - مصافي الوسط.

3- نفط الوسط - نينوى.

4- الموارد المائية - الشرقية.

5- نفط البصرة - الحشد الشعبي.

6- الشباب البصري - بلدية البصرة.

7- الدفاع الجوي - غاز الجنوب.

8- القوة الجوية (انتظار).