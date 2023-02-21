اتحاد الكرة يجري قرعة بطولة كأس العراق للدور 32

شفق نيوز/ أقيمت اليوم الثلاثاء، في مقرّ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، قرعةُ بطولة كأس العراق/ الدور 32.

وحضر القرعة أعضاء لجنةِ المسابقات سيروان نجم الدين وعلي عبيس ونجم عبد عواد، وممثلي الأندية المشاركة في تلك البطولة.

وأسفرت القرعة عن المواجهاتِ الآتية في أدناه والتي تنطلق في السابع والثامن من الشهر المقبل.

- القاسم / دهوك.

- السماوة / أربيل.

- نفط الوسط / حيفا.

- الطلبة / الديوانيّة.

- النجف / أمانة بغداد.

- الشرطة / مصافي الجنوب.

- نوروز / نفط ميسان.

- الرمادي/ البحري.

- كربلاء / الصناعة.

- زاخو / الزوراء.

- نفط البصرة / عفك.

- الشرقاط / غاز الشمال.

- الحر / القوة الجويّة.

- الكرخ / الكهرباء.

- الحدود / الحويجة.

- المصافي/ النفط.