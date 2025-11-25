اتحاد الكرة يجري قرعة بطولة كأس العراق لكرة الصالات

شفق نيوز- بغداد

أقامت لجنةُ كرةِ الصالات والشاطئية، اليوم الثلاثاء، قرعةَ الدورِ الثاني لبطولةِ كأس العراق للموسم 2025 - 2026، في مقرِ الاتحاد، بحُضورِ رئيسِ اللجنة علي عبد الحسين، ونائب رئيس اللجنة زياد شامل، وممثلي الأندية.

وقال رئيسُ اللجنة علي عبد الحسين، لوكالة شفق نيوز، إن "مبارياتَ بطولة الكأس، فرصةٌ لجميعِ الفرق المشاركة لتحقيقِ أفضل النتائج، وترك بصمةٍ مؤثرةٍ في البطولة التي دائمًا تحفلُ مبارياتها بالإثارةِ، والقوة".

وأضاف أن "الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بتطويرِ مسابقاتِ كرة الصالات في مسعى للنُهوضِ بواقعِ اللعبة، وقد وفّر جميعَ مستلزمات النجاح للمبارياتِ من النواحي الإداريّة والفنيّة والتنظيميّة والإعلاميّة، كما نتطلعُ إلى أن تكون مبارياتُ بطولة الكأس محطةً لاكتشافِ اللاعبين المُميزين، ورفدهم للمنتخبِ الوطنيّ".

وأسفرت القرعةُ عن المواجهاتِ الآتية: أمانة بغداد يلاعب نفط الوسط في قاعةِ الشباب، والجيش يلاقي ديالى في قاعةِ ديالى، والدفاع الجوي يلتقي الشباب البصري في قاعةِ الأعظمية، وسيكون فريقُ الشرقية في حالةِ انتظار، وكذلك أنديةُ نفط البصرة والشرطة ودجلة الجامعة وغاز الجنوب.